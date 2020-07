EMC archiviert nach Vorschrift

Die Speicherspezialistin EMC wirft Werkzeuge auf den Markt, mit denen elektronische Daten eines Unternehmens wie etwa E-Mails verwaltet und archiviert werden können - und zwar gesetzeskonform. Die Tools stammen alle aus der Proven-Reihe.

So kümmert sich Proven Solution for E-Mail Archiving speziell um die Archivierung von elektronischer Post. Das Werkzeug hilft bei der Integration von Legato Systems Emailxtender und Emailxaminer mit den hauseigenen Speicher-Plattformen, um E-Mail-Inhalte aus den Mailservern Exchange von Microsoft und Lotus Notes von IBM ordnungsgemäss zu verstauen. Laut EMC-Mann Dave Donlean werden die Mails je nach Alter auf unterschiedlichen Speicherplattformen untergebracht. So werden E-Briefe jüngeren Datums - weil auf diese schnell zugegriffen werden muss - auf den SAN- und NAS-Geräten (Storage Area Network; Network Attached Storage) Symmetrix und Clariion gespeichert, während Mails älteren Semesters auf Centera-Speichern gelagert werden. Für Letzteres haben die Storage-Könige das zugehörige Betriebssystem Centrastar überarbeitet und mit der Versionsnummer 2.3 versehen.

Doch auch der Archivierung von Online-Inhalten widmet sich EMC. Das entsprechende Tool nennt sich Proven Content Archiving and Retrieval Solutions (Cars) for Documentum. Cars for Mobius schliesslich hilft bei der Verwaltung von Mainframe-Inhalten.