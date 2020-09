Die zehn besten 17-Zoll-Flachbildschirme

Zahlreiche Anbieter buhlen mit Flachbildschirmen um die Gunst der Kunden.

Der L568 von Eizo schnitt im PC-World-Testurteil am besten ab.

Das gilt gerade im unteren Grössensegment der Geräte mit 17 Zoll Diagonale. Unsere Schwesterzeitschrift PC-World hat die zehn besten Vertreter ermittelt, die in letzter Zeit das Testlabor durchlaufen haben.

Obenaus schwang mit dem Eizo L568 das mit 629 Franken teuerste Modell. Es bietet einen hohen Kontrast von 1000:1, ist drehbar und den Testern durch eine sehr gute Bildqualität aufgefallen.

Auf dem zweiten Platz landete der Ultra-Sharp 1704FPT von Dell. Er erwies sich als Allrounder, der in keinem Testkriterium ganz obenaus schwang, aber überall gut mithielt. Bronze ging schliesslich an den Sync-Master 711t von Samsung und dessen komfortable Software für die Bildschirmkonfiguration.

Andreas Heer