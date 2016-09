Was Informatiker in der Schweiz 2016 verdienen

Gratis-Exemplar "Swiss Leader" sichern Sie wollen Ihren ICT-Anbietern die Meinung sagen? Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und bewerten Sie sie im Rahmen unserer Swiss IT Zufriedenheitsstudie. Zur Swiss IT Zufriedenheitsstudie 2016

Welche Informatiker verdienen in der Schweiz wie viel? Der Verband swissICT hat die Löhne von über 27‘000 Informatikern aus der Schweiz ausgewertet und sie wie jedes Jahr seit 1981 in der Studie «Saläre der ICT» zusammengefasst. Daraus lassen sich einerseits Statements für die Branche ableiten: In der ICT werden fairere Löhne bezahlt für Teilzeit-Arbeiter und Frauen, beispielsweise. Andererseits sind natürlich auch die Lohnvergleiche der einzelnen Berufe interessant, von denen Computerworld nachstehend einige zeigen darf. Doch vor den Tabellen noch einige Anmerkungen:

234 Firmen nannten swissICT ihre 2016 bezahlten IT-Löhne.

Die Studie ist zwar repräsentativ, hat aber einen Makel: Rund 70% der Lohnagaben stammen von Firmen mit mehr als 2000 Angestellten.

Die Angaben entsprechen dem vertraglich vereinbarten Bruttlohn bei einem 100%-Pensum inklusive regelmässiger Einkommensbestandteille wie 13. Monatslohn, Teuerungszulagen, etc.

Die Angaben sind Medianwerte. Das bedeutet, 50 Prozent der angegeben Löhne waren kleiner, 50 Prozent grösser.

Die Berufsgruppen werden auf verschiedene Kompetenzstufen aufgeteilt:

S1 Junior: abgeschlossene Ausbildung, erste Kenntnisse des Fachgebiets. Benötigt fachliche Begleitung

S2 Professional: Drei oder mehr Jahre Berufserfahrung im Fachgebiet, Mitarbeit in Projekten. Führt selbstständig Aufträge aus.

S3 Senior: Fünf oder mehr jahre Berufserfahrung im Fachgebiet. Kann erfahrene Personen fachlich anleiten, Fähigkeiten zu fachlicher Projektleitung. Kann innerhalb einer grösseren Firma als Kader eingestuft sein, ohne jedoch direkte Führungsverantwortung zu besitzen.

Es gibt noch zwei weitere Kompetenzstufen (S4 und S5), die allerdings nur in der Detailauswertung enthalten sind. Diese ist nur für Firmen verfügbar, die bei der Auswertung mitgemacht haben. Alle anderen können die Studie als Buch oder PDF in der Standardversion (80 Franken für swiss-ICT-Einzel/-Kombi-Mitglieder, 180 Franken für swissICT-Firmenmitglieder, 280 Franken für Nicht-Mitglieder) auf der swissICT-Webseite bestellen. Die Auswertung kann auch für einzelne Berufe bestellt werden, das kostet zwischen 20 und 50 Franken.

Nun aber, ohne weitere Umschweife, zu den einzelnen Berufsgruppen. Wir haben uns bei der Auswahl auf Berufe beschränkt, die über 500 Lohnangaben erhielten.

Wirtschaftsinformatiker

Kurzbeschreibung: Gestalten, Realisieren, Weiterentwickeln und Evaluieren von ICT-Lösungen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Durchführbarkeit. Planen und Begleiten der Einführung von ICT-Lösungen.

Kompetenzstufen Medianlohn (in CHF) Junior 85'296 Professional 113'100 Senior 127'968

