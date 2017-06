44. Trivadis TechEvent – wo Passion auf Innovation trifft

Neben einer Keynote des renommierten britischen Innovationsforschers Nigel Barlow erwarten die Besucherinnen und Besucher über 120 spannende Sessions zu den Themen Innovation, digitale Business-Transformation und Cloud.



Am 15. und 16. September findet in Regensdorf die 44. Ausgabe des Trivadis TechEvent statt. Was vor über 15 Jahren als reiner Mitarbeiter-Event gedacht war, hat sich inzwischen nicht nur zum Gipfeltreffen der Schweizer IT-Szene, sondern auch zu einem der grössten IT-Events im DACH-Raum entwickelt. So stehen die Tore des TechEvent am 15. September auch Kunden und Medienvertretern offen. Insgesamt werden über 500 IT-Spezialisten aus der ganzen Schweiz erwartet. «Kaum ein Event versammelt so viele hochkarätige Spezialisten und bietet diese Bandbreite an IT-Know-how an einem Ort», sagt Björn Bröhl, Head of Marketing, Communications & Sales bei Trivadis.

Motto: Passion meets innovation

Am TechEvent sprechen während zwei Tagen Gastreferenten sowie Trivadis-Mitarbeitende über diverse Themen rund um technologische und strategische Aspekte der IT. Die diesjährige Ausgabe steht ganz unter dem Motto «Passion meets innovation». Dass Trivadis der Innovation verpflichtet ist, zeigt nicht nur der Umstand, dass die IT-Dienstleisterin seit über 20 Jahren mehr als 800 Kunden an 14 Standorten in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und Dänemark betreut, sondern belegen auch die vielen Auszeichnungen, die das Unternehmen bereits erhalten hat: So wurde Trivadis u. a. 2016 von Microsoft Schweiz als Partner des Jahres in der Kategorie «Cloud-Platform» sowie als bester Schweizer Partner insgesamt und in den Vorjahren von Oracle ebenfalls als Partner des Jahres ausgezeichnet. «Unser Kernanliegen ist es, unsere Kunden massgeblich bei der intelligenten Nutzung von Daten im digitalen Zeitalter zu unterstützen. Dies gelingt uns mit einer herausragenden Technologiekompetenz und steter Innovation, die wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern leben», so Christoph Höinghaus, CEO von Trivadis.





Keynote von Nigel Barlow, Plenumsvorträge und 120 Sessions

Zu den Highlights der diesjährigen Ausgabe gehört die Keynote von Nigel Barlow. Der britische Innovationsexperte und Buchautor zeigt auf unterhaltsame und interaktive Weise, welche Mythen sich um das Thema Innovation ranken und wie kreatives Umdenken Unternehmen und Mitarbeitenden helfen kann, gemeinsam eine Kultur der Innovation und Passion zu schaffen.

Weitere Highlights des TechEvent 2017 sind Ansprachen von namhaften Vertretern von Microsoft und Oracle, die ihre ganz eigene Sicht auf die Rolle von Innovation und Passion in der digitalen Transformation aufzeigen.

Neben der Keynote und den Plenumsvorträgen haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, über 120 Sessions zu besuchen. Sie widmen sich schwerpunktmässig den Themen Innovation, digitale Business-Transformation und Cloud, aber auch Sessions zu Business- und Softskills-Themen fehlen nicht. Ein weiteres Highlight des TechEvent findet sich in der Verleihung des alljährlichen Trivadis-Innovationspreises, mit dem innovative Ideen innerhalb der Trivadis belohnt werden, die einen massgeblichen Mehrwert für die Kunden bieten. In einem Innovation-Stream erhalten die Kunden zudem Einblick in innovative Projekte von Trivadis. Und in der Innobar haben die Kunden schliesslich die Möglichkeit, direkt mit den Experten zu sprechen und neue Ideen zu entwickeln. Zu guter Letzt können Partner von Trivadis ihre Produkte und Dienstleistungen in einer in den TechEvent integrierten Ausstellung präsentieren.

Spiel, Spass und Action

Neben der Möglichkeit, sich weiterzubilden, bleibt auch der Spass nicht auf der Strecke: So gibt es auch in diesem Jahr am Freitag wieder einen speziellen Abendevent mit Buffet. Wer bereits an einem TechEvent teilgenommen hat, weiss: Spiel, Spass und Action sind garantiert! Wer seinen Wissensdurst auch gegen Ende des Tages noch nicht gestillt hat, hat die Möglichkeit, in Nightschool-Sessions weitere Referate zu besuchen. Nicht zu vergessen sind natürlich Lounge und Bar, die zum Austausch und Networking mit anderen IT-Spezialisten einladen.

Interessierte Kunden von Trivadis können sich bis zum 1. September 2017 für den TechEvent anmelden.

