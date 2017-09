TA Cockpit®: effiziente Schaltzentrale für die Systemlandschaft

Für das Manövrieren ist ein perfekter Überblick eine absolute Grundvoraussetzung – das gilt gerade auch für die Steuerungen von Prozessen in Unternehmen. TA Cockpit® ist eine einzigartige und herstellerunabhängige Lösung für die gesamte Drucker- und Kopierer-Infrastruktur. Diese besteht sowohl als aus Hard- als auch Software und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Anwender müssen dank dieser Kombination in einer Appliance keine Software auf ihren Servern oder Clients installieren. Ein Eingriff in die Systemlandschaft findet nicht statt. Vielmehr ist durch umfangreiche Import- und Exportfunktionen eine perfekte Integration in jede Systeminfrastruktur gesichert. Anwender bekommen über den Webbrowser alle relevanten Informationen: Einfach, schnell und flexibel.





Tonerkartuschen: automatisierter «Lieferservice»

Doch das ist noch lange nicht alles. Daten zu den Statusmeldungen und den Standortinformationen aller Systeme sind bei TA Cockpit® Standard. «Unsere Lösung liefert per Mausklick einen gebündelten und schnellen Überblick über alle wichtigen Abläufe einer Drucker- und MFP-Infrastruktur», so Pablo Major, Head of Development TA Triumph-Adler. Vorteil: «Mit der webbasierten Steuerungszentrale erhalten Nutzer von der Kostenkontrolle, über die Datensicherheit bis hin zu optimierten, straffen Geschäftsprozessen sichere und automatisierte Abläufe auf höchstem Niveau.» Das IOM (Intelligent Order Management) lässt sich absolut reibungslos in bestehende Abläufe einbinden.

TA Cockpit® arbeitet herstellerunabhängig © TA Triumph Adler TA Cockpit® arbeitet herstellerunabhängig © TA Triumph Adler Dadurch profitieren Anwender etwa von Just-in-time-Lieferungen von Verbrauchsmaterial inklusive einer Sendungsverfolgung. Das Beste: Nutzer müssen zum Beispiel Druckerkartuschen noch nicht einmal selber bestellen - das erledigt der «Autopilot» von TA Cockpit® ganz automatisch. Damit gehören fehlende oder fehlerhaft bestellte Materialien der Vergangenheit an. Nutzer sind jederzeit über den Lieferstatus informiert.