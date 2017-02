Ricoh stellt an den Hunkeler Innovationdays 2017 die durchgängige Workflow-Flexibilität in den Mittelpunkt

Auf dem Gelände der Messe Luzern in der Schweiz zeigt Ricoh vom 20. bis 23 Februar 2017 seine Endlos- und Einzelblatt-Produktionssysteme sowie die jüngsten Neuzugänge in seinem wachsenden Portfolio mit Software-Lösungen.

An der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung sind Lösungen und praktische Anwendungen zu sehen, die blitzschnelle Jobwechsel im Digitaldruck und in der Weiterverarbeitung unterstützen. Ricoh demonstriert mit der innovativen Ricoh Pro VC60000 die Verarbeitungs-fähigkeiten von Rolle-zu-Rolle und Rolle-zu-Bogen samt dynamischer Perforation mit Systemen von Hunkeler. Das digitale Einzelblatt-Farbproduktionssystem Ricoh Pro C9100 wird ebenfalls auf der Messe zu sehen sein.

Eine breite Palette an sowohl vorab gedruckten als auch auf der Messe hergestellten Mustern gibt einen Einblick in die Vielzahl der kreativen Möglichkeiten. Dazu gehören Bücher mit Kle-bebindung für den Verlag Elwin Street und der Katalog für die Fotoausstellung Speed of Light. Auch Poster, Postkarten, Kundenkarten und Bankauszüge werden zu sehen sein. Ferner wird eine Direktmail-Anwendung vorgeführt, bei der drei verschiedene Duplex-A4-Werbedrucksachen auf jeweils anderen Geräten ausgegeben werden.