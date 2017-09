Das traditionelle Büro im Wandel – Arbeitsweise optimieren dank intelligenter Arbeitsplatztechnologien

Nicht nur der Arbeitsplatz, sondern auch die Arbeitnehmenden verändern sich. Diese nutzen neue Technologien vermehrt für private Zwecke und haben heute eine andere Erwartung an die Kommuni-kationsmöglichkeiten und die bereitgestellte Technologie als noch vor 10 Jahren.

Implementierung von Lösungen zur besseren Zusammenarbeit

Verschiedene Faktoren tragen vorteilhaft zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit bei: Geringerer Auf-wand für die Suche nach Informationen und Minimierung von Geschäftsreisen reduziert Kosten. Beispielsweise geben leistungsstarke Kommunikationslösungen wie interaktive Whiteboards und Videokonferenzsysteme den Mitarbeitenden die Möglichkeit einer (virtuellen) Zusammenarbeit in Echtzeit – selbst wenn sich die Teilnehmer an unterschiedlichen Standorten befinden. So entsteht ein Zeitgewinn dank der Reduktion überflüssiger Geschäftsreisen, der Verbesserung der unternehmensweiten Kommunikation und Interaktion, sowie der Möglichkeit, jederzeit und überall mit jedem unter Verwendung beliebiger Geräte zusammen zu arbeiten. Daraus resultiert die Flexibilisierung des Arbeitsortes. Die Zusammenschaltung geografisch getrennter Spezialisten reduziert Reisezeiten, steigert so die Produktivität und erhöht die Effizienz durch einfachen und besseren Zugriff auf präzise und aktuelle Informationen. Mit der Minimierung von Umweltbelastungen z. B. durch Abfall- und Schadstoffvermeidung aufgrund niedriger Reise- und Pendeltätigkeit, reduzieren sich darüber hinaus die die CO2-Emissionen (Verringerung des Carbon Footprints).

Erfolgreiche Zusammenarbeit benötigt eine intelligente Infrastruktur und optimierte Prozesse, damit Informationen noch effizienter und flexibler erstellt, geteilt und gemanagt werden können.

Workstyle Innovation Technology von Ricoh steht für Produkte mit:

einfachen und intuitiven Benutzeroberflächen, die helfen, komplexe Aufgaben schnell und problemlos zu lösen

schnellem Informationsaustausch und einfacher Vernetzung, um die flexible und geräte-übergreifende Arbeit im Netzwerk zu unterstützen und zu verbessern

einer engen Verzahnung mit leistungsstarker Software sowie Tools für Cloud-basierte Zusammenarbeit

massgeschneiderten Apps und kundenindividuellen Lösungen, die jedem System ein individuelles Look & Feel geben

Wir setzen alles daran, dass die Zukunft der Arbeit nicht in kosmetischen Korrekturen der Firmenkultur, sondern in ganzheitlich verbesserten Arbeitsweisen resultiert. Machen Sie sich am 7. September 2017 persönlich ein Bild über den modernen und zeitsparenden Workstyle mit Ricoh-Technologien: innovationbreakfast.ricoh.ch

Ricoh Workstyle Innovation Technology – intelligent und zukunftsweisend