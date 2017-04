Ransomware-Angriffe nehmen rasant zu

Globales Netz

Das Monopol auf dem Ransomware-Markt

DDoS-Angriffe über IoT-Geräte

Im August 2016 wurde das berüchtigte Mirai Botnet entdeckt - das erste Internet-der-Dinge-Botnet (IoT-Botnet) seiner Art, das gefährdete internetfähige Digitalgeräte, wie zum Beispiel Videorekorder und Überwachungskameras (CCTV) angreift. Es verwandelt sie in Bots und nutzt die kompromittierten Geräte, um zahlreiche umfangreiche Distributed Denial of Service DDoS)-Angriffe auszuführen. Mittlerweile steht fest, dass in fast jedem Haushalt gefährdete IoT-Geräte genutzt werden und die massiven DDoS-Angriffe, die auf ihnen aufbauen, stark zunehmen werden.