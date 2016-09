ELCA lädt zum kreativen Hacken ein!

Jetzt den ELCA-Newsletter abonnieren

Bei einem sogenannten Hackathon entwickeln zusammengewürfelte Gruppen von Programmierern und Entwicklern Software- und Hardwareprodukte, die innerhalb eines vorgegebenen Themas bestimmte Anforderungen erfüllen müssen. Dabei müssen die Teilnehmer nicht zwingend Profis sein, sie müssen sich aber auf einem professionellen Niveau bewegen. Der Begriff «Hackathon» setzt sich zusammen aus «Hack» und «Marathon»: Die Veranstaltung ist also eine Art Ausdauer-Programmieren für Software-Freaks. An den Events – auch als Hackfest, Codefest oder Hack Days bezeichnet – treffen sich die unterschiedlichsten IT-Spezialisten, um gemeinsam in Teams Ideen, Projekte und Lösungen zu erarbeiten. Am Hack Zürich, dem grössten Hackathon Europas beispielsweise, arbeiten rund 500 «Hacker» während 40 Stunden non-stop an Projekten. ELCA bietet im Oktober eine eigene derartige Plattform für kreative IT-Freaks: Den ELCAthon. Wie an einem Hackathon üblich, werden die Themen, um die es am Event gehen wird, erst kurz vor der Veranstaltung bekannt gegeben.





Kreatives Wirken unter Zeitdruck

Auch beim ELCAthon ist Kreativität gefragt. Es können sowohl Programmierer, aber auch Spezialisten aus anderen Bereichen wie Marketing, Kommunikation oder Projektmanager teilnehmen. Am Event wird eine Umgebung geschaffen, in der ELCA-interne und externe Fachleute Erfahrungen austauschen und im Wettkampf-Modus unter Zeitdruck an aktuellen Themen arbeiten können.

«Hackatons sind spannende Gefässe, um junge und innovative Köpfe für ein paar Stunden zwecks Problemlösung zusammenzubringen. Der ELCAthon soll helfen, ELCA in Zürich weiterhin als innovative Firma zu positionieren», sagt Patrick Meister, Head of Marketing & Communication bei ELCA.

ELCAthon in Zürich

Der ELCAthon findet statt vom Freitag, 14. Oktober, ca. 18 Uhr, bis Samstag, 15. Oktober, ca. 20 Uhr

Ort der Veranstaltung: Bei ELCA Informatik AG, 2. Stock an der Steinstrasse 21, in Zürich

Die Veranstaltung ist begrenzt auf 30 Personen. Bis zum 15. September 2016 können sich alle Software-Freaks über 20 Jahre, Informatik-Studierende in den letzten Semestern oder IT-Fachleute mit einigen Jahren Berufserfahrung, Programmierer etc. bei ELCA bewerben. Auch ELCA-Mitarbeitende müssen sich bis zu diesem Zeitpunkt anmelden: Es ist ganz einfach: Senden Sie eine E-Mail an events@elca.ch mit folgenden Informationen: Name, E-Mail und Telefonnummer sowie Informationen über Ausbildung, bei Studierenden die Anzahl absolvierter Semester, den ausgeübten Beruf sowie eine kurze Begründungwarum Sie am ELCAthon teilnehmen möchten. Für eine allfällige Nomination nimmt eine Jury Kontakt mit den Bewerbern auf.

Die Jury wird die Anmeldungen nach Eingang sowie Background und Motivation der Antragsteller prüfen und 30 Teilnehmer nominieren. Die Teilnahme ist kostenlos.

