Workday: Software-Algorithmen für die Karriere

Diverse Anwenderunternehmen in der Schweiz setzen für das Personalmanagement auf die Cloud-Lösung des Anbieters Workday. Zu den Referenzkunden zählen die Banken Julius Bär sowie Vontobel, die Pharmafirmen Ferring und Lonza, das Tourismusunternehmen Kuoni und der Baustoffhersteller LafargeHolcim. Wie DACH-Geschäftsleiter Christoph Kull im Gespräch mit Computerworld sagte, wird sich die Liste in diesem Jahr noch verlängern. «Wir blicken bereits auf ein vielversprechendes erstes Geschäftshalbjahr zurück.»



Christoph Kull von Workday steht im Wettbewerb mit Kenexa und SuccessFactors © Workday Christoph Kull von Workday steht im Wettbewerb mit Kenexa und SuccessFactors © Workday

Als einen Grund für den Kundenzuspruch nannte Kull die Tatsache, dass Workday eine einheitliche Plattform für alle HR-relevanten Informationen bereitstellt. «Wettbewerber wie IBM Kenexa oder SAP SuccessFactors haben jeweils die HR-Anwendungen zugekauft – und müssen sie nun in ihre Systeme integrieren», sagte er. Workday sei von Grund auf als eigenständige Plattform entwickelt worden – und integriert mit diversen Lieferanten. LinkedIn lässt sich für die Rekrutierung anbinden, Mercer liefert etwa Daten für den Gehaltsvergleich und Salesforce steuert Vertriebszahlen für die Mitarbeiterbewertung bei.

Vorbilder Amazon und Google

Die Infrastruktur für die Workday-Plattform steht für europäische Kunden in Rechenzentren in Amsterdam und Dublin. Bei der Architektur habe sich der Anbieter an Amazon und Google orientiert, sagte Kull. Das objektorientierte Datenmodell biete viel höhere Performance als tabellenorientierte Lösungen wie SAP Hana. Laut dem Manager sichert Workday als einziger Anbieter vertraglich eine hohe Antwortgeschwindigkeit zu.



Workdays Bedienoberfläche wurde für Mobilgeräte entwickelt © Workday Workdays Bedienoberfläche wurde für Mobilgeräte entwickelt © Workday

Weiter garantiert der Anbieter eine Verfügbarkeit von 99,5 Prozent. Heute wird die Plattform jedes halbe Jahr mit grösseren Updates versorgt. Das führt zu einer geplanten Downtime von zwei Stunden in einer Nacht von Samstag auf Sonntag. Nun arbeiten die Techniker daran, die Downtime für Updates vollkommen zu eliminieren. In etwa zwei Jahren soll es so weit sein. «Einen unterbrechungsfreien Betrieb gibt es im Enterprise-Geschäft heute noch nicht», sagte der Geschäftsleiter.

