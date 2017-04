So chic wird der neue Firefox

Aufgeräumt: die neue Oberfläche des Firefox-Browser Aufgeräumt: die neue Oberfläche des Firefox-Browser Mozillas Firefox-Browser gehört bei vielen Unternehmen und Privatanwendern seit Jahren zur PC-Grundausstattung. Die Open-Source-Software lässt sich unkompliziert den eigenen Anforderungen anpassen und sendet - im Gegensatz zu so manchem Konkurrenten - weit weniger Nutzerdaten nach Hause. Damit das auch in Zukunft so bleibt, arbeitet Mozilla momentan mit Projekt Photon an einer neuen Nutzeroberfläche, die das in die Jahre gekommene Firefox-Design auffrischen soll. Wie der Webentwickler und Mozilla Repräsentant Sören Hentzschel auf seinem Blog mitteilt, wird das neue Design mit Version 57 ausgerollt, die voraussichtlich im November erscheint.