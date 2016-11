SAP-Vorstand Leukert: «Kunden von hohem Innovationstempo überfordert - wünschen sich vor allem stabile IT»

SAP-Vorstand Bernd Leukert: Unser digitales Kern-ERP bleibt essenziell für unser Geschäft. Aber das Wachstum erfolgt an der Peripherie (Foto: CW). SAP-Vorstand Bernd Leukert: Unser digitales Kern-ERP bleibt essenziell für unser Geschäft. Aber das Wachstum erfolgt an der Peripherie (Foto: CW). SAPs In-Memory-Plattform, die neue Hana 2, kommt am 30. November auf den Markt. Der deutsche ERP-Konzern hat besonders am Daten- und Datenbank-Management und an den analytischen Engines gefeilt. Neu hinzu gekommen sind zum Beispiel Algorithmen für Klassifizierungs-, Assoziations-, Zeitreihen- und Regressionsanalysen. Ausserdem kommen neue Cloud-Microservices wie die E-Commerce-Lösung der Schweizer Spezialistin Hybris „SAP Hybris as a Service (YaaS)“ auf den Markt.

Den meisten SAP-Kunden aber drückt ganz woanders der Schuh. Viele unserer Kunden seien mit dem hohen Innovationstempo überfordert und wollen das gar nicht, sagte SAP-Vorstand Bernd Leukert zu CW. Deshalb schaltet der ERP-Weltmarktführer sozusagen in einem bimodalen Modus der zwei Geschwindigkeiten. CW führte das Interview mit Leukert am Rande der SAP TechEd in Barcelona.

Herr Leukert, SAP hat ein neues Release seiner Echtzeit-Plattform Hana, die Hana 2, vorgestellt. Was hat sich verbessert?

Bernd Leukert: Hana 2 haben wir eingeführt, weil einige unserer Kunden uns gesagt haben, dass sie die enorme Innovationsgeschwindigkeit überfordert. Diese On-premise-Kunden haben nicht die Ressourcen, sämtliche Innovationen sofort zu konsumieren, und wünschen sich eine Hana-Plattform, die für eine gewisse Zeit stabil bleibt. Diesen Kunden garantieren wir drei Jahre lang Maintenance und Support auf Basis des Hana-Shipments vom zweiten Quartal 2016, ohne dass in die Codeline weitere Innovationen eingepflegt werden müssen.

Interessantes Feedback, Gartner-Analysten prognostizieren bereits tägliche Deployments, das sei die Zukunft der Business-IT. Jetzt sagen einige Kunden, dass sie das gar nicht wollen.

Leukert: Tägliche Deployments macht zum Beispiel Google. Dabei bleibt schon noch die Frage, wie viel Google am Sourcecode tatsächlich ändert. Aber es ist richtig: Wer Software selbst on-premise betreibt, muss mit der Innovationsgeschwindigkeit seines Providers mithalten können.

Das spricht ja für die Cloud, dort kümmert sich der Anbieter um Updates. Der Kunde muss sich um nichts mehr kümmern.

Leukert: Genau. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass die Cloud das Software-Beschaffungsmodell der Zukunft ist. Dort wird die ganze Arbeit dem Kundenunternehmen und dem Endbenutzer abgenommen. In der Cloud werden wir unsere Innovationsgeschwindigkeit beibehalten, dort läuft Hana 2. Hana 1 läuft on-premise und bleibt dort für eine gewisse Zeit stabil.

Neu bei Hana 2 ist unter anderem, dass lesende Suchanfragen jetzt auch über gespiegelte Sicherheitsreplikate laufen können. Das verkürzt besonders unter Voll-Last die Latenzzeiten, wenn also viele Nutzer gleichzeitig auf das System zugreifen. Schreibzugriffe erfolgen weiterhin auf dem Original und dem Replikat, dort erzielen sie keine Vorteile. Bei lesenden Zugriffen aber verteilen wir über einen Load Balancer die Zugriffe auf zwei Systeme und verkürzen damit die Wartezeiten.

Eine zweite Innovation in Hana 2: Kunden haben Probleme damit, ihr Daten-Management ohne maschinelle Intelligenz effizient zu betreiben. Daten, die für das operative Geschäft nötig sind, gehören in den Hauptspeicher. Alle anderen Daten, die Sie zum Beispiel für Wirtschaftsprüfer oder für Audits vorhalten müssen, haben im schnellen Hauptspeicher aber nichts verloren. Wir helfen unseren Kunden, beide Datentypen sauber voneinander zu trennen und auf dem richtigen Datenträger zu speichern.

Die dritte Neuheit ist Data Tiering, die automatisierte Speicherung auf unterschiedlich schnellen und teuren Datenträgern je nach Zugriffsfrequenz.

