Neue SBB-Apps auf Juni 2017 geplant

Wie die Schweiz am Sonntag berichtet, prüfen die SBB im Moment verschiedene Offerten von App-Anbietern. Damit sich der Durchschnittsreisende in Zukunft nicht mehr am Billettautomaten mit unzähligen Via-Kombinationen abmühen muss, werden konkrete Lösungen gesucht, mit denen das Ticket-Lösen ab Juni 2017 überflüssig werden könnte. Die Rede ist unter anderem von der App «lezzgo» von der Berner Bahngesellschaft BLS, die vor wenigen Wochen in die Pilotphase ging.



Mit den neuen SBB-Apps soll das Ticket-Lösen hinfällig werden © SBB Mit den neuen SBB-Apps soll das Ticket-Lösen hinfällig werden © SBB

Tarifabrechnung mit GPS-Signalen

Ähnlich wie die «Fairtiq»-App von der Rhätischen Bahn zeichnet die App die Reise mithilfe der Bewegungssensoren des Smartphones anhand von Standortdaten von WLAN und Mobilfunk auf. So kann der Pendler beliebig oft umsteigen und muss kein Ticket mehr lösen. Am Ende oder bei einer weiteren Reise wird im Hintergrund automatisch nach dem passenden Tarif abgerechnet. Der technische Pilotbetrieb von «lezzgo» soll Ende des zweiten Quartals 2017 beendet sein.

Die schweizweite Einführung neuer Apps kann sich aber aufgrund unseres komplexen Tarifsystems länger hinziehen. Man habe verschiedene konkrete Offerten von App-Anbietern auf dem Tisch, sagte ein ZVV-Sprecher der Zeitung. Ob man sich für eine bestimmte oder mehrere Apps entscheide, sei noch unklar.