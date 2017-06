Google Drive wird zum Backup-Tool

Ab Ende Juni soll Google Drive zum Backup-Tool werden. Dann ersetzt Google die App nämlich mit einer Anwendung namens «Backup and Sync», wie der Suchmaschinenriese in einem Blog-Beitrag schreibt. Wie der Nachfolger genau funktionieren wird, ist noch nicht im Detail bekannt. «Backup and Sync» soll aber grundsätzlich, wie der Name schon verrät, wichtige Dateien regelmässig mit dem Cloud-Speicher synchronisieren.



Im Gegensatz zu Drive wird man innerhalb von «Backup and Sync» jedoch ganze Ordner auswählen können, die automatisch in der Cloud abgespeichert werden sollen – etwa der Desktop oder der Dokumenten-Ordner. Bis anhin konnten nach der Installation der Software lediglich ausgewählte Files in einen lokalen Drive-Ordner abgelegt werden. Auch das Foto-Backup ersetzt Google mit der neuen Drive-Version.

Unklar ist noch, ob der Zugriff auf das Backup-Tool über mehrere Geräte funktioniert. Klar ist hingegen, dass sich nach dem Launch viele Userinnen und User einen kostenpflichtigen Cloud-Speicherplatz zulegen dürften. Denn mit der Backup-Funktion wird der kostenlose 15-GB-Speicher wohl schnell gefüllt sein.

«Backup and Sync» richtet sich laut Google vorerst an alle regulären Kunden. Ihnen empfiehlt der Konzern, nach dem Lauch die neue App herunterzuladen. Für G-Suite-User folgt im Verlaufe des Jahres ein ähnliches Programm namens «Drive File Stream».