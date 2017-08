Bald Business-Konten bei WhatsApp?

WhatsApp soll für Unternehmen attraktiver werden. Der Messaging-Dienst bastelt offenbar hinter den Kulissen an verschiedenen Neuerungen, die speziell auf kommerzielle Nutzer von WhatsApp zugeschnitten sind. Nach Informationen von «Business Insider» hat WhatsApp damit begonnen, die Konten von Unternehmen zu verifizieren. Ähnlich wie bei Facebook, Twitter und Co sollen die authentifizierten Konten in Zukunft mit einem Häkchen äusserlich markiert werden.

Gleichzeitig soll der Chat-Dienst ausserdem an einer eigenständigen App ausschliesslich für Unternehmen arbeiten – eine logische Weiterentwicklung für die Chat-App, die damit ihren Business-Nutzern die automatisierte Kommunikation mit ihren Kunden ermöglichen könnte.

Während die Verifizierungs-Bemühungen bereits in einem Pilotprogramm getestet werden, ist aber noch unklar, ob sich die Business App schon im Test befindet. Facebook hatte WhatsApp im Februar 2014 übernommen. Bisher hatte Facebook jedoch noch keine Anstrengungen unternommen, die Chat-App zu monetarisieren.