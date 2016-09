Backup One: Das angeblich schnellste Backup der Schweiz

Gratis-Exemplar "Swiss Leader" sichern Sie wollen Ihren ICT-Anbietern die Meinung sagen? Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und bewerten Sie sie im Rahmen unserer Swiss IT Zufriedenheitsstudie. Zur Swiss IT Zufriedenheitsstudie 2016

Zwei Jahre nach der Unternehmensgründung lanciert die Berner Firma Backup One ihre Cloud-Backup-Lösung. Laut Webseite soll es sich um die schnellste und sicherste Lösung der Schweiz handeln. Auf Nachfrage erklärt Firmengründer Florin Gruber, dass die Datenrate beim Up- und Download knapp 1 GB betragen würde, weshalb er zu der Aussage stehen könne. Das Prädikat Sicherheit muss er sich aber mit allen anderen Anbietern teilen, die ihre Server ebenfalls in Schweizer Rechenzentren stehen haben.



Florin Gruber, Backup One Florin Gruber, Backup One Backup One wurde in Bern gegründet und ist ein Spin-Off der Filesync GmbH, die ihre Server im EU-Raum haben und so günstigere, dafür langsamere und weniger sichere Angebote im Portfolio haben. Finanzielle Unterstützung von Filesync machte es möglich, dass die drei Gründer Gruber, Tobias Undeutsch und Christian von Bergen vergleichsweise lange Zeit hatten, ihr Produkt zu lancieren. "Dafür bieten wir nun beste Qualität", verspricht Gruber. Filesync ist finanziell nicht an Backup One beteiligt, allerdings sind Gruber und von Bergen an beiden Firmen beteiligt.



Backup One will auf dem Markt mit zwei Angeboten bei Privat- und Firmenkunden reüssieren: Einerseits mit einem gewöhnlichen Collocation-Angebot. Dafür hat man sich ins Tier-IV-Rechenzentrum von Green.ch in Glattbrugg/ZH eingemietet. Andererseits hat der Kunde die Option, seine Daten in einem von vier Swisscom-Rechenzentren zu speichern. Die anderen Rechenzentren spiegeln die Daten.

Nebst dem direkten Marktzugang bietet Backup One auch ein Reseller-Programm an. Dabei habe sich herausgestellt, dass besonders die Möglichkeit, White-Label-Reseller zu werden, auf reges Interesse stösst, sagt Florin Gruber. Bisher könne man 85 Resell-Partner vermelden, das Ziel für dieses Jahr waren 100. Knapper dürfte es werden, das anvisierte Ziel von 3000 Privat- und Geschäftskunden zu erreichen, gibt Gruber zu.