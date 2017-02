Nur auf Windows Defender vertrauen? Nicht unbedingt

Ex-Firefox-Entwickler Robert O'Callahan warnt in seinem aktuellen Blog-Beitrag vor der Nutzung von Antiviren-Software. Die Programme würden sich so tief in die Systeme einnisten und keine wesentlichen Verbesserungen bringen. Im Gegenteil: Mit eigenen Schwachstellen würden sie sogar das System kompromittieren. In seinem Bericht kritisiert er beispielsweise, dass AV-Software Programme wie den Mozilla-Browser bei der Auslieferung wichtiger Sicherheits-Updates behindere. O’Callahan verweist auf die Ergebnisse von Googles «Internetpranger» Project Zero, wonach auch Sicherheits-Software von Symantec kürzlich von kritischen Lücken betroffen war. Schwachstellen sind meist mangelhaft umgesetzte ASLR-Mechanismen (Address Space Layout Randomization). Mit der Präventionstechnik ASLR sorgt das Windows-Betriebssystem für zufällige Adressbereiche von laufenden Programmen, um sich vor Angriffen wie Speicherüberläufen zu schützen. In einem Fallbeispiel kritisiert der Ex-Entwickler des Firefox-Browsers, dass mehrere Antivirenprogramme diesen Schutzmechanismus des Mozilla-Browsers unterwandern.



Gemäss O'Callahan reiche es aus, auf den Windows Standardschutz – den Windows Defender – zu vertrauen

Hersteller können es sich mit AV-Anbietern nicht verscherzen