Mit Gratis-Tool gegen Ransomware

Ransomware gehört zu den akutesten Cyberbedrohungen für Privat- und Firmananwender. Ein dieser Tage veröffentlichtes Tool soll nun den Cryptoerpressern ein Schnippchen schlagen. Ransomfree heisst das Werkzeug. Es stammt von Cybereason, einer von israelischen Cybersecurity-Geheimdienstlern gegründeten Firma, und läuft unter Windows ab Version 7 und ist für Privatanwender kostenlos. Serverseitig werden die Windows-Ausgaben 2008 R2 und 2012 unterstützt. Ransomfree kann hier heruntergeladen werden.



Die Installation ist schnell und einfach... © pd Grundsätzlich soll Ransomfree die Erpresser-Software anhand des Verhaltens erkennen können. Cybereason hat eigenen Angaben zufolge dafür die Funktionsweise aller bislang bekannten Ramsomware untersucht.



Der User kann entscheiden was mit verdächtigen Programmen zu geschehen hat © pd Und so geht Ransomfree dabei vor: Findet das Tool Unregelmässigkeiten, wird die entsprechende Applikation, welche für die Aktionen zuständig ist, markiert und vorzeitig unterbunden. Der Anwender kann dann entscheiden, ob es sich um ein legetimes Programm handelt, das von Ransomfree herausgepickt wurde, oder ob das Werzeug die Software als Malware behandeln und unter Quarantäne stellen soll.

Allerdings soll das Werkzeug laut Cybereason nur als ein Schritt von vielen angesehen werden, um der Ransomware-Plage Herr zu werden. Genauso wichtig sei es, regelmässig ein Backup der eigenen Files durchzuführen, sowie sicherzustellen, dass die Dateien im Notfall auch wiederhergestellt werden können.