Der beste Virenschutz für Windows 10

Das Gratis-Update auf Windows 10 endet zum 31. Dezember 2017 endgültig. Inzwischen sind auch schon knapp 30 Prozent der Desktop-Nutzer auf die aktuelle Version des Microsoft-OS umgestiegen. Die Sicherheit eines Betriebssystems steht und fällt mit der verwendeten Security-Suite. Das unabhängige Testinstitut AV-Test hat dafür die Lösungen verschiedener Hersteller auf den Prüfstand gestellt.

Die von Microsoft vorinstallierte Sicherheitslösung Windows Defender schafft es auch in der aktuellen Testreihe nur auf einen der hinteren Ränge. Da es sich jedoch um die hauseigene Lösung von Microsoft handelt, wurde der Windows Defender wie auch schon in früheren Tests als Referenz herangezogen.

AV-Test hat diesmal 21 Virenscanner miteinander verglichen und in den drei Testkategorien Schutzwirkung, Systembelastung und Benutzbarkeit untersucht. Nur zwei der 21 getesteten Sicherheits-Tools erreichten die höchstmögliche Punktzahl von 18 Zählern.

Im Bereich Schutzwirkung wurden die Lösungen einem Set aus aktuellen und bekannten Schädlingen ausgesetzt. Gleich elf der 21 getesteten Suiten konnten hier die volle Punktzahl von 6,0 erreichen.

Beim Punkt Systembelastung vergab AV-Test die Bestnote beziehungsweise die volle Punktzahl hingegen nur an vier Lösungen. Knapp dahinter mit 5,5 von 6,0 Punkten finden sich jedoch zehn weitere Tools. Etwas enttäuschend in dieser Kategorie ist das Ergebnis von Comodo. Die Experten vergaben lediglich 3,5 der möglichen 6,0 Punkte an die Suite.

Im Bereich Benutzbarkeit wird das Verhalten der Virenscanner bewertet. Hierbei geht es etwa um die Anzeige von Fehlalarmen bei Scans oder Software-Installationen sowie das Blockieren und Melden vermeintlich bedrohlicher Internetseiten. In dieser Kategorie erzielten sechs der 21 getesteten Antivirenprogramme die volle Punktzahl.

Eine wirklich 100-prozentige Trefferquote und zudem in allen Testkategorien die volle Punktzahl erreichte aber nur die Lösung von Kaspersky Lab. Ebenfalls die Gesamtpunktzahl von 18 Zählern, aber nur eine Trefferquote von 99,9 Prozent bescheinigt AV-Test der Security-Suite von AhnLab.

Lesen Sie alle Details in unserer Bildergalerie (Alle Bilder stammen von AV-Test).