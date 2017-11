Black-Friday-Fallen: Darauf müssen Sie achten

In den USA gilt der «schwarze Freitag» am 24. November als Startschuss für das grosse Weihnachtsgeschäft. Sowohl Onlineshops als auch Onlineshopper sollten aber dieser Tage auf der Hut sein. So mahnte schon letztes Jahr ein Unternehmen mit Sitz in Hongkong vor allem deutsche Händler wegen der Verwendung des Begriffs «Black Friday» ab. Nach wie vor besitzt die Firma Black Friday GmbH offensichtlich diese deutschen Markenrechte. Aber auch Konsumenten müssen an Feiertagen wie Black Friday und Weihnachten besonders auf der Hut sein. Es sind eben die «heiligen Zeiten» – sowohl für Schnäppchenjäger als auch für Cyberganoven.

Onlinehändler im Visier

Von Angreiferseite her gibt es unterschiedliche Methoden, an Daten heranzukommen. Datenströme von Onlinehändlern, bei denen besonders viele Geschenke gekauft werden, sind Eset zufolge immer ein beliebtes Ziel. Die Angriffsmethoden reichen von manipulierter Software über verseuchte Plug-Ins bis zu gefälschten Apps. Um Kunden zu schützen, reagieren aber die meisten bekannten Shops schon vorbildlich mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und verschlüsselter Datenübertragung (SSL).

Tipp: Achten Sie bei Onlineshops immer auf ein vorangestelltes https://. Die gesicherte Verbindung erkennen Sie auch am Schlosssymbol in der Adressleiste des Browsers.

Zusätzliche Tipps zum sicheren Shopping im Internet finden Sie in der Bildergalerie.

Gefahren beim Surfen

Grundsätzlich sind Browser immer beliebte Angriffsziele beim Surfen. Daher sollten Sie unbedingt von Zeit zu Zeit Ihre Passwörter überprüfen. Auch wichtig: Die Sicherheits-Software und sämtliche Updates (Betriebssystem und Browser) sollten auf dem neusten Stand sein.

