Achtung, Malware: Im Namen des Bundes gehen Fake-Mails rum

Jetzt kommt's dicke: Cyberkriminelle versuchen, den Retefe-Trojaner unter die Leute zu bringen. Zu diesem Zweck bedienen Sie sich beim Bund – als Absender der gefälschten Mail wird die Domain Admin.ch missbraucht – diese führt eigentlich zur Website des Bundesrats.



Vorsicht vor dieser Mail! © GovCert Vorsicht vor dieser Mail! © GovCert

In der E-Mail wird dringlich davon abgeraten, in nächster Zeit Leitungswasser zu nutzen, da es in einigen Städten zur Kontaminierung mit Bakterien gekommen sei. Eine Liste betroffener Städte finde man im Anhang. Das DOCX-File ist aber seinerseits kontaminiert – mit einem Trojaner. Aufgrund des ernsthaften Inhalts sind aber schon einige Nutzer darauf hereingefallen.

Computerworld rät, diese Mail gar nicht zu öffnen, sondern sofort zu löschen.