5 IT-Security-Prognosen für 2017

Der IT-Security-Spezialist Check Point Software Technologies hat in die Kristallkugel geschaut und in seinen Sicherrheitsprognosen für 2017 fünf Trends identifiziert, welche Firmen und Private auch nächstes Jahr in Atem halten werden. Die Prognosen stützen sich dabei auf den hauseigenen Security Report, der ebenfalls dieser Tage veröffentlicht wurde.

Trend 1: Mobile Security

Mit der wachsenden Nutzung von Smartphones um 394 Prozent und Tablets um 1700 Prozent in den letzten vier Jahren ist es keine Überraschung, dass die Angriffe auf mobile Geräte weiter gestiegen sind.

Check point geht daher davon aus, dass Angriffe auf Mobilgeräte auch weiterhin zunehmen. Deshalb ist zu erwarten, dass die von solchen Devices ausgehenden erfolgreichen Angriffe zu einem noch grösseren Problem für die Unternehmenssicherheit werden. Laut dem Security Report 2016 hat einer von fünf Mitarbeitern bereits einen Sicherheitsvorfall ausgelöst, weil er sich Malware über ein infiziertes Wi-Fi eingefangen hatte. Die jüngsten, von Regierungen finanzierten Angriffe auf Mobiltelefone von Journalisten zeigen, dass diese Methoden jetzt auch «in freier Wildbahn» angekommen sind. Man sollte sich somit darauf einstellen, dass sie von Cyberkriminellen genutzt werden, warnt Check Point.

Nächste Seite: Trends 2 und 3