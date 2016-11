Premiere für das E-Voting-System der Post im Kanton Freiburg

Mehr als 33 Prozent der abstimmenden Auslandschweizer nutzten hierfür erfolgreich erstmals das E Voting-System der Post, für das sich der Kanton Freiburg und der Kanton Neuenburg vergangenes Jahr entschieden haben. Das System ist das derzeit einzige produktive end-to-end-verschlüsselte E-Voting-System der Schweiz. Der Einsatz verlief reibungslos – eine Bestätigung für die zukunftsgerichtete und sichere Lösung der Post.





Bei der eidgenössischen Abstimmung sowie den kantonalen Wahlen vom 27. November 2016 im Kanton Freiburg hatten dort registrierte Auslandschweizer die Möglichkeit, ihre Stimme online abzugeben. Dies traf auf mehr als 5000 in Freiburger Gemeinden registrierte Auslandschweizer zu, wobei ungefähr jede dritte Stimme elektronisch einging. Erstmals kam für den Urnengang erfolgreich die E-Voting-Lösung der Schweizerischen Post zum Einsatz. Damit erbringt die Post ihr Kerngeschäft des sicheren Transports vertraulicher Informationen zusätzlich zur physischen nun auch in der digitalen Welt. Dazu gehört auch, dass die Daten ausschliesslich in den sicheren Rechenzentren der Post in der Schweiz und verschlüsselt gespeichert werden.

