Kanton Bern in IT-Spendierlaune

Berns Grosser Rat hat am Montag innert weniger Minuten nicht weniger als 222,8 Millionen Franken für verschiedene Informatik-Bedürfnisse der Kantonsverwaltung genehmigt. Allein für die Wartung und Weiterentwicklung von Applikationen in der Finanzdirektion sprach er 94,6 Millionen.



Dieses Geld wird in den Jahren 2017 bis 2020 fliessen. Die Fach- und Konzernapplikationen der Finanzdirektion bildeten «das technische Rückgrat für praktisch sämtliche Geschäftsprozesse der Kantonsverwaltung», schrieb der Regierungsrat zu diesem Rahmenkredit dem Grossen Rat.

Wenn dieser Ja sage zu den 94,6 Millionen Franken, könne der Kanton beispielsweise weiterhin Rechnungen versenden und den Angestellten die Gehälter auszahlen.

66,4 Millionen Franken fliessen in Produkte und Dienstleistungen des kantonalen Amts für Informatik und Organisation (KAIO). Dessen Leistungen ermöglichten der Kantonsverwaltung, ihre Aufgaben zu erfüllen, schreibt die Regierung. Bei diesen 66,4 Millionen Franken handelt es sich um einen Kredit für das Jahr 2017.

36 Millionen Franken bewilligte der Grosse Rat für die Beschaffung von Lizenzen der Firma Microsoft. Erst wenn der Kanton Bern die in der ICT-Strategie vorgesehene Zentralisierung der ICT-Grundversorgung abgeschlossen habe, könne er prüfen, ob ein Teil der Microsoft-Software durch Open-Source-Software abgelöst werden könne. Das schreibt der Regierungsrat in seinem Vortrag an den Grossen Rat.

Mehr Security und einfacherer ERP-Support