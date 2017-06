ICTswitzerland ist neu im Vorstand des Schweizerischen Arbeitgeberverbands

ICTswitzerland ist neu Mitglied des Vorstands und Vorstandsausschusses des Schweizerischen Arbeitgeberverbands. Das gibt der Dachverband des Schweizer Informatik- und Telekomsektors in einer Medienmitteilung bekannt.

Für Vize-Präsident und Nationalrat Franz Grüter sei es höchste Zeit, dass sich ICT-Unternehmen in den arbeitgeberpolitischen Dialog einbringen. Denn die Forderungen nach neuen Arbeitsmodellen, die Schnelllebigkeit und der Ruf nach Flexibilität sei für den Sektor nicht neu. «Es ist deshalb nur logisch, dass wir uns stärker einbringen müssen – im Interesse unserer Branche, aber auch um unsere Verantwortung in der arbeitsrechtlichen Debatte der Schweiz wahrzunehmen», wird Grüter in der Pressemitteilung zitiert.