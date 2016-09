EU ändert Roaming-Pläne erneut

Gratis-Exemplar "Swiss Leader" sichern Sie wollen Ihren ICT-Anbietern die Meinung sagen? Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und bewerten Sie sie im Rahmen unserer Swiss IT Zufriedenheitsstudie. Zur Swiss IT Zufriedenheitsstudie 2016

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat in seiner Rede zur Lage der Union am Mittwoch in Strassburg «technokratische Fehler» eingeräumt. Er wies auf den jüngst von ihm zurückgezogenen Vorschlag seiner Kommission zum Roaming hin: «Wir halten fest, dass die Roaming-Gebühren verringert werden.»

Der zurückgezogene Vorschlag sei «natürlich von guten Absichten ausgegangen». Er sei technisch korrekt gewesen, habe aber nicht den Versprechungen standgehalten, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, sagte Juncker. «In den kommenden Wochen werden wir ein sehr viel besseres Projekt vorlegen. Wenn Sie in Europa mit dem Mobiltelefon reisen, sollten Sie sich überall in Europa zuhause fühlen können», so der EU-Kommissionspräsident weiter.

Der jüngste Kommissionsvorschlag hatte statt einer Abschaffung der Roaming-Gebühren ab Juni 2017 nur eine 90-tägige Befreiung dieser Zusatzbelastung vorgesehen. Dieser Vorschlag stiess allerdings auf grosse Kritik bei Konsumentenschützern. Der neue Kommissionsvorschlag soll in ein paar Tagen vorliegen.