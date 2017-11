Digitalisierung führt laut Bundesrat zu mehr Jobs

Der Bundesrat geht davon aus, dass die Digitalisierung in der Schweiz zu höherer Beschäftigung führt. Die Jobs werden aber nicht mehr die gleichen sein. Daher sollen die Bildung stärker auf die digitale Wirtschaft ausgerichtet und der Arbeitsmarkt flexibilisiert werden.



Dazu hat der Bundesrat am Mittwoch mehrere konkrete Massnahmen beschlossen: Künftig wird der Bund Betriebe dabei unterstützen, die Mitarbeitenden für neuen Anforderungen am Arbeitsplatz fit zu halten. Die Unternehmen können ab nächstem Jahr Subventionen beantragen für Weiterbildungen zu Grundkompetenzen, zum Beispiel zur Bedienung von Computern.

Die Digitalisierung macht die Arbeit örtlich, zeitlich und organisatorisch unabhängiger. Mit Crowdsourcing und Crowdworking verschwinden klassische Anstellungsverhältnisse, was sozialversicherungsrechtliche Fragen aufwirft. Die Frage der AHV-Pflicht von Uber-Fahrern zum Beispiel ist derzeit bei den Gerichten hängig.

Mehr Selbständige

Der Bundesrat hat Sozialminister Alain Berset daher beauftragt, zusammen mit dem Wirtschafts-, dem Justiz- und dem Finanzdepartement den Handlungsbedarf zu klären. In einem Bericht zur Auswirkung der Digitalisierung auf Beschäftigung und Arbeitsbedingungen skizziert er zwei Stossrichtungen: Erwerbstätige könnten unter Umständen zwischen Selbständigkeit und Unselbständigkeit wählen. Alternativ könnte eine gemeinsame Erklärung von Unternehmen und Erwerbstätigen den Ausschlag geben.

Im Zusammenhang mit dem Gesundheitsschutz und den Arbeitszeitregeln hat der Bundesrat keine konkreten Schritte beschlossen. Hingegen sollen Datenlücken zu den neuen Arbeitsformen mit einem Zusatzmodul zur Arbeitskräfteerhebung geschlossen werden. Das Staatssekretariat für Wirtschaft und das Bundesamt für Sozialversicherungen haben zudem den Auftrag, die Auswirkungen des digitalen Wandels auf den Arbeitsmarkt zu überwachen.

Der Bundesrat wagt in dem Bericht einen optimistischen Ausblick auf die Entwicklung des Arbeitsmarkts. Als Grundlage dient ihm in erster Linie ein Rückblick: Bisher habe sich der technologische Fortschritt in der Schweiz stets positiv auf den Wohlstand ausgewirkt, schreibt er.

