Die Welt der Daten beherrscht die Scientifica

Big Data, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Internet of Things – viele Begriffe sind zurzeit in aller Munde, aber was bedeuten sie genau? An den Zürcher Wissenschaftstagen erhielten die Besucherinnen und Besucher Informationen aus erster Hand und konnten die Forschenden der beiden Hochschulen mit ihren Fragen löchern. Gemäss Veranstalter besuchten über 30'000 Interessierte das Festgelände in und um die beiden Hauptgebäude. Dies sei ein Besucherrekord, hiess es.



Kinder sind besonders fasziniert von den digitalen Möglichkeiten an der Scientifcia © Frank Brüderli / Scientifica

Erhöhter Diskussionsbedarf

Gross war nicht nur die Besucherschar, auch das Angebot an der Scientifica war an der fünften Ausgabe reichhaltig: Über 60 Stände waren übers Gelände verteilt und rund 300 Forschende hielten an diesen zwei Tagen fast 40 Kurzvorlesungen. Aber auch neue Formate waren laut Veranstalter begehrt: die 14 Workshops, bei denen sich Besuchende in kleineren Gruppen in ein Thema vertiefen konnten, waren nahezu ausgebucht.

Die Science Cafés, in denen Expertinnen und Experten ein Inputreferat hielten, um dann mit dem Publikum über Themen wie künstliche Intelligenz bei Geldanlagen, Datenjournalismus oder Genderfragen in der Medizin zu diskutieren, waren ebenfalls gut besucht. Für Michael Hengartner, Rektor der Universität, ein gutes Zeichen: «Wir haben gesehen, dass sich die Menschen enorm dafür interessieren, was mit Daten passiert und auch darüber diskutieren möchten. Für diesen wichtigen Dialog zwischen Wissenschaft und Bevölkerung bietet die Scientifica eine ideale Plattform.»

