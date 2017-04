Swiss IT Conference: Die Digitalisierung meistern

Wie digital tickt die Schweiz bereits? Schon ziemlich digital, kann als Fazit der Swiss IT Conference 2017 konstatiert werden, die vom Marktforschungsunternehmen IDC und Computerworld in Zürich durchgeführt wurde. Und als wollte man den eigenen Digitalisierungsgrad unter Beweis stellen, konnten die Teilnehmer der Veranstaltung die Konferenz auch auf einer eigens entwickelten App verfolgen, über die unter anderem jeweils die aktuellen Slides der Vortragenden abrufbar waren.

Matthias Zacher, Research und Consulting-Manager bei IDC, präsentiert die wichtigsten Ergebnisse der aktuellen Swiss-IT-Studie © Jens Stark / NMGZ

Wie es um die Digitalisierung in der Schweiz bestellt ist, hat sodann Matthias Zacher, Research und Consulting-Manager bei IDC, anhand der jüngsten Swiss-IT-Studie den gut 120 teilnehmenden CIO und Branchenvertretern präsentiert. «Schweizer Unternehmen bewegen sich langsam aber sicher in Richtung Digitalisierung», konstatiert Zacher nach Auswertung der gut 600 befragten Schweizer IT- und Managementvertreter. Allerdings lehnen sie sich dabei auch nicht allzu weit aus dem Fenster. Denn, nur 35 Prozent der Befragten wollen mit Hilfe der Digitalisierung neue Business-Modelle entwickeln. Bei mehr als 70 Prozent der Befragten stehen dagegen die Steigerung der Effizienz und die Automatisierung der Geschäftsprozesse im Vordergrund.

Und dennoch: Dass die Digitalisierung Schweizer Unternehmen künftig kräftig durchschütteln wird, ist den Befragten durchaus bewusst. Immerhin 40 Prozent glauben, dass der Trend schwerwiegende Auswirkungen auf das eigene Unternehmen haben wird. Trotzdem sind viele, nämlich 49 Prozent der Schweizer Firmenvertreter davon überzeugt, dass sie in der Lage sein werden, die Herausforderungen der Digitalisierung zu bewältigen. Doch eine beachtliche Zahl von 16 Prozent befürchtet, nicht fähig zu sein, die Digitalisierung zu meistern.

Zacher zufolge hängt es bei jenen Firmen, die sich noch schwer tun mit der Digitalisierung, davon ab, wie sehr Mitarbeiter, IT-Verantwortliche und Geschäftsleitung bereits bereit sind zur Veränderung. Laut den Untersuchungsergebnissen tue sich die Belegschaft schwer mit den Umwälzungen und es mangle an der entsprechenden Firmenkultur, um die nötigen Schritte zur digitalen Transformation vorzunehmen. Viele Firmen seien daher noch vorsichtig und zögerlich, obwohl bereits das eine oder andere Unternehmen in der Schweiz über einen Chief Digital Officer (CDO) verfüge.



«Gehen Sie das Thema an, haben Sie keine Angst, es kann nicht viel passieren», lautete passend die Aufforderung des nächsten Redners, Frank Reinelt, der als COO Smart Services bei der in Saarbrücken beheimateten Eurodata tätig ist.

