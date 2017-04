SAP bei Interroll, Mammut und Roche

Die digitale Transformation fängt bei vielen Schweizer Anwendern mit der Konsolidierung der Infrastruktur an. «Die Schweizer Wirtschaft ist mittendrin in der Digitalisierung», sagte Bernd Brandl, Managing Director von SAP Schweiz zur Eröffnung des «SAP Forums» in Basel am Mittwoch. Sein Unternehmen will den Kunden helfen, die digitale Reise zu beschleunigen. Diese Hilfe wird offenbar dankbar angenommen. Brandl nannte prominente Kunden wie den Autohändler Amag und den Energieversorger BKW, die mit SAP-Technologie bereits Fortschritte bei der Transformation ihrer Infrastruktur gemacht haben.



Bernd Brandl von SAP Schweiz sah die Wirtschaft inmitten der digitalen Transformation

SAP-Manager Rolf Schumann gab sich an dem Anlass überzeugt, dass sein Unternehmen eine einzigartige Position am Markt hat. «SAP hat mit seinem breiten Portfolio und Hana sowie der Enterprise Cloud als Backend keinen Konkurrenten», sagte der Global General Manager Platform & Innovation. Damit sei der Anbieter ein idealer Partner auch für Schweizer Kunden, die vielfältige Anforderungen an Business-Software hätten. «Die Technologie für die digitale Transformation ist vorhanden. Die Herausforderung ist, sie mehrwertstiftend einzusetzen», sagte er.



SAPs Rolf Schumann mahnte, den Menschen bei der Digitalisierung nicht zu vergessen

Ausserdem müsse dem Menschen die Angst vor den Folgen der Digitalisierung genommen werden. Bis anhin hätten die Menschen gelernt, mit einer linearen Entwicklung der Technologie umzugehen. Für die nächsten Jahre wird aber eine exponentielle Entwicklung erwartet. Daraus resultiere viel Unsicherheit. Die Anwenderfirmen müssten lernen, wie «Menschen und ihr Verhalten mit Dingen sowie Geschäftsprozessen intelligent verbunden» werden können, nannte Schumann er seine Definition von Digitalisierung.

