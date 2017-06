Informatiktage lockten mehr als 9000 Besucher an

50 Firmen, Institutionen und Organisationen haben während den Informatiktagen, die während dem 16. und 17. Juni stattfanden, Einblick in ihre Arbeit gewährt. An rund 300 Referaten, Rundgängen oder Workshops führten sie den Besuchern Technologien wie künstliche Intelligenz und Augmented Reality vor oder lehrten das Programmieren. Mehr als 9000 Interessierte hätten die Anlässe am Wochenende besucht, schreibt das Organisationskomitee in einer Medienmitteilung. «Die Informatik ist im Alltag allgegenwärtig, bleibt aber oft abstrakt», wird der Zürcher Stadtrat Daniel Leupi darin zitiert. Es sei darum wichtig, dass die Bevölkerung sehen und erleben könne, was die IT-Branche am Wirtschaftsstandort Zürich tagtäglich leiste.



Einen Fokus legten die Organisatoren an den diesjährigen Informatiktagen auf das Angebot für Schulklassen. Deshalb sei das Programm für Schülerinnen und Schüler stark ausgebaut worden, heisst es in der Pressemitteilung weiter. Etwa 840 Kinder aus 42 Schulklassen hätten die auf sie ausgerichteten Workshops besucht. Auch für Lehrpersonen gab es spezifische Kurse und Vorträge, die von 80 Lehrerinnen und Lehrer besucht wurden.

*Computerworld ist Medienpartner der Informatiktage.