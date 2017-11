WLAN im Flugzeug: Wo gibts das und was kostet es?

Smartphones und Tablets sind unsere ständigen Begleiter, aber ohne Internetverbindung nur halb so interessant. Gerade im Flugzeug scheint es Reisenden auf den ersten Blick meist unmöglich, online zu gehen.



Doch selbst in der Kabine ist es technisch möglich, Internet anzubieten. Und immer mehr Airlines tun dies. Gratis oder günstig ist das aber in den seltensten Fällen. Um Flugzeuge mit dem Internet zu verbinden, gibt es zwei Möglichkeiten: Die erste Variante setzt allein auf Satellitentechnik. Sie ist weltweit verfügbar, sowohl über Land als auch über dem Meer, aber teuer.

Günstiger, aber nicht weltweit nutzbar ist eine kombinierte Nutzung von Mobilfunk-Basisstationen und Satelliten. Beiden Verfahren gemein ist der Weg, das Internetsignal an den Passagier zu bringen: Das funktioniert über WLAN-Hotspots.

Lufthansa will 2018 gut 200 Maschinen umrüsten

Die grösseren Langstreckenmaschinen der Lufthansa beispielsweise sind bereits umgerüstet. «Aktuell arbeiten wir an den Flugzeugen für die Kurz- und Mittelstrecke der Airbus 320-Familie», erklärt Lukas Bucher von Lufthansa Technik. «Bis Ende 2018 wollen wir weit mehr als 200 Maschinen nachgerüstet haben und den Service somit in fast allen Flugzeugen der Lufthansa-Gruppe anbieten». Insgesamt rund vier Tage dauere die Internet-Nachrüstung, die immer zusammen mit ohnehin fälligen Wartungen oder Reparaturen in Angriff genommen werde.

Die Internet-Tarife der Lufthansa auf der Kurz- und Mittelstrecke unterscheiden sich je nach Nutzungsart. Für Messaging-Dienste und fürs Mailen genügt der 3 Euro (Fr. 3.50) teure Tarif «Messaging» mit einer langsameren Übertragungsgeschwindigkeit, während für den teuersten und schnellsten Tarif «Streaming» 12 Euro (Fr. 14.–) fällig werden. Eine zeitliche Beschränkung gibt es nicht. Das ist auf der Langstrecke anders. Dort bewegen sich die Kosten je nach Nutzungsdauer zwischen 9 Euro (Fr. 10.50) für 60 Minuten und 17 Euro (Fr. 19.80) für 24 Stunden.

Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings ist die Tarifstruktur auf der Kurz- und Mittelstrecke ähnlich wie bei der Mutter: Wer mit Kurznachrichten und Mails zufrieden ist, zahlt 3.90 Euro (Fr. 4.55); das Premiumpaket mit Videostreaming kostet 11.90 Euro – jeweils zeitunabhängig. Auf der Langstrecke schlagen 20 MB mit 7.90 Euro (Fr. 9.20) zu Buche, 75 MB kosten 25.90 Euro (Fr. 30.20). Zur Orientierung: Musikstreaming verbraucht im Schnitt rund 1 MB pro Minute, eine Minute Videostreaming zwischen 2 und 8 MB, je nach Auflösung.

