Threema kommt auf den Desktop

Die Entwickler hinter Threema spendieren dem Schweizer Kryptomessenger Anfang 2017 einen Webclient, wie dem Firmen-Blog zu entnehmen ist. Im Vorfeld haben die Messenger-Macher bereits eine Closed-Beta-Phase gestartet, die einer beschränkten Testerzahl zugänglich ist. Die Funktion werde anschliessend für alle Android-Nutzer verfügbar gemacht. Andere Plattformen wie Windows Mobile oder iOS sollen später folgen. Das Prozedere ähnelt dem WhatsApp Web Feature. Um PC und Smartphone zu verbinden, scannen die Nutzer im Browser einen QR-Code.



Threema erhält ab Anfang 2017 einen Webclient, vorerst aber nur für Android © Threema Threema erhält ab Anfang 2017 einen Webclient, vorerst aber nur für Android © Threema

Ähnliches Prinzip wie bei WhatsApp

Im Unterschied zu WhatsApp können auch Dateien per Drag&Drop verschickt werden. Wie bei der mobilen App sind auch Gruppen-Chats und das Einfügen von Emojis möglich. Sogar animierte GIFs lassen sich abspielen. Threema zufolge läuft der Webclient in jedem aktuellen Desktop-Browser, unabhängig von der Plattform. Wie bei WhatsApp bleiben während der Kommunikation die Smartphones die eigentlichen Endpunkte der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Der Webclient erhalte die Nachrichten nur in weitergeleiterter Form von der Smartphone-App.

«Threema Web» soll Browser und App auf dem kürzesten Weg mittels «SaltyRTC» verbinden, «um höchste Sicherheit und Datensparsamkeit zu garantieren», schreiben die Schweizer Entwickler. Dabei handelt es sich um eine hauseigene Weiterentwicklung des bekannten WebRTC-Standards, der nach Entwicklerangaben um eine zusätzliche Verschlüsselungsebene erweitert wurde.