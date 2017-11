TCS optimiert auch jenseits von Google

Der Touring Club Schweiz ist der grösste Mobilitätsclub der Schweiz. Seit August präsentiert sich die Website des Clubs in einem neuen Design. Die Agentur Onflow hat den Webauftritt in Deutsch, Französisch und Italienisch renoviert. Neu besitzt die Seite einen geschützten Bereich für die 1,5 Millionen TCS-Mitglieder. Daneben sind ein Routenplaner und ein Tool zur aktuellen Verkehrslage in der Schweiz integriert.



Ralph Blasius vom TCS optimiert alle Bereiche der Homepage für Besucher abseits von Google © TCS

Lange vor dem Relaunch hat TCS mit dem Optimieren der Seiteninhalte begonnen. Wie Ralph Blasius berichtet, hat er bereits 2014 gemeinsam mit dem Web-Dienstleister ArgYou begonnen, die Sitemap zu verbessern. Dafür hat der Leiter Digital Media des TCS von ArgYou die alte Seite messen lassen, um Erkenntnisse für die Optimierung der neuen Sitemap zu gewinnen. «In den Folgejahren waren wir dann bei den ersten, die eigenständige Keyword-Optimierungen vorgenommen haben», berichtet Blasius.

Für die Lancierung der neuen Webseite in diesem Jahr haben er und seine Kollegen erneut die Sitemap von ArgYou messen lassen, um eventuelle Fehler zu identifizieren. Da der Webauftritt mit rund 5000 Seiten sehr umfangreich ist, schleichen sich bei der Erstellung schnell mal falsche Links ein, wenn beispielsweise Seiten zwischendurch umbenannt werden. Zusätzlich prüfte TCS selbständig alternative Begriffe für Keywords oder Menütitel der Seite, um die aus Nutzersicht verständlichsten Begriffe zu wählen. «Wenn ich für zwei Keywords Unterschiede in der Grössenordnung von Faktor zehn feststelle, kann ich mir vorstellen, welche Auswirkungen der Verzicht auf die Optimierung hätte», sagt Blasius.

Mehr als SEO für Google

Vor dem Projektstart war TCS immer in der Google-Welt unterwegs. Auch die SEO-Agentur hat sich immer auf den Marktführer konzentriert. Mit der ArgYou-Technologie erschliesst sich der Club nun die Reichweite einer grossen Anzahl Suchmaschinen und auch den sozialen Medien. «Wir wollen ein vermeintlich neutraleres Ergebnis erhalten, das besser den tatsächlichen Gewohnheiten der Schweizer Internetgemeinde entspricht», erklärt der Leiter Digital Media. Hinzu komme, dass eine aus Besuchersicht optimierte Seite die Zufriedenheit erhöht, was zu mehr wiederkehrendem Traffic führt und die Weiterempfehlungsrate steigert.



Die «Umweltplakette» wird viel häufiger von den Usern gesucht als die «Feinstaubplakette» © TCS

Heute gehört die Optimierung mit der ArgYou-Technologie im Digital-Media-Team von TCS zum Tagesgeschäft. Wie Blasius sagt, steht als nächstes der Ausbau des Content Marketings und der Personalisierung auf dem Programm. Ziel ist es, mittelfristig auch die Landing-Pages in die Homepage von TCS zu integrieren und die ArgYou-Technologie auch für Kampagnen einzusetzen.