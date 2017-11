Connect kürt Swisscom und Sunrise zum Netz-Sieger – Salt unzufrieden

Das deutsche Magazin Connect, dass sich mit allen Aspekten der Mobilfunkbranche auseinandersetzt, veröffentlicht jährlich die Resultate einer gross Angelegten Teststudie, welche sie zusammen mit dem auf Mobilfunknetze spezialisierten Unternehmen P3 durchführen. Dort geht es darum, Netzabdeckung, Netzqualität und Netzstabilität in der DACH-Region zu prüfen. Dabei wurden dieses Jahr 18 Grossstädte und 35 Kleinstädte per Auto, Zug und zu Fuss erkundet – inklusive Weg versteht sich. Die Testparameter wurden sowohl auf offener Strasse als auch in öffentlichen Gebäuden wie Cafés, Bahnhöfen und Flughäfen überprüft.



Punkte insgesamt © Connect

Das generelle Fazit zur Netzabdeckung in der Schweiz fiel äusserst positiv aus: beide deutschsprachigen Nachbarn, Österreich und Deutschland, konnte man hinter sich lassen. Alle drei grossen Provider, Swisscom, Sunrise und Salt, erzielten eine stattliche Anzahl Punkte – Sunrise und Swisscom wurden sogar Testsieger aller DACH-Provider.

