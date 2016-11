Threema startet Reseller-Programm

© pd © pd

Der Schweizer Hersteller Threema und einer der helvetischen WhatsApp-Konkurrenten bietet seinen verschlüsselten Smartphone-Messenger-Dienst Threema Work sowie das Threema Gateway für die Integration mit On-Prem-Lösungen jetzt auch im Rahmen eines Reseller-Programms an. Threema-Partner sollen dabei von speziellen Wiederverkaufs- und Weiterempfehlungskonditionen profitieren. Threema Work ist für Android, iOS und Windows Phone erhältlich, ein Web-Client für den Zugriff per Desktop-PC oder Notebook ist ebenfalls in Entwicklung.

Threemas Sicherheitskonzept

Die professionelle Messaging-Lösung will Massstäbe in puncto Datenschutz und Sicherheit setzen. Hierzu kommt bei der Nachrichtenübertragung eine vollständige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mittels Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) / Curve25519 zum Einsatz. Die auf dem Endgerät gesicherten Nachrichten sind mit AES-256 verschlüsselt und optional mit einer Passphrase gesichert. Hinzu kommt eine dezentrale Verwaltung von personenbezogenen Daten. Chats, Kontaktlisten und Gruppen sind ausschliesslich auf den Endgeräten der Anwender gesichert - eine Spiegelung auf Servern erfolge nicht. Indessen sollen regelmässige Sicherheits-Audits die Zuverlässigkeit der Lösung gewährleisten.

