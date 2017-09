Swisscom erweitert Cloud-Angebot für Firmen

Das Angebot der Enterprise Service Cloud von Swisscom © pd Das Angebot der Enterprise Service Cloud von Swisscom © pd Mit gleich zwei neuen Cloud-Angeboten will Swisscom bei seinen Unternehmenskunden punkten. Sowohl die Enterprise Service Cloud und die Enterprise Cloud for SAP Solutions sind ab sofort verfügbar. Sie ergänzen die bereits bestehenden Angebote Application Cloud public und Dynamic Computing Services. Grösster Unterschied: «Die neuen Cloud-Produkte können in die eigene IT-Landschaft integriert werden», betont Marcel Walker, der die Cloud-Vorhaben bei Swisscom Enterprise Customers verantwortet. Dagegen dienten die Angebote von Swisscom in der Public-Cloud dazu, ad-hoc und für relativ kurze Zeit, etwa für ein Projekt des Anwenders, Plattformen und Dienstleistungen aus der Cloud zur Verfügung zu stellen.

An der Basis ändere sich jedoch nichts. Auch die beiden neuen Angebote würden in vier Rechenzentren der Swisscom in der Schweiz betrieben. «Die Daten verlassen unsere Physik nicht», hebt Walker hervor.

Wie Christian Mugg, Produktverantwortlicher für die Enterprise Service Cloud, ausführt habe man mit 200 Entwicklern in den letzten 12 Monaten die Infrastruktur für das neue Angebot gelegt. Auf dieser lassen sich derzeit gut 20000 virtuelle Server betreiben. Angeboten werden im Rahmen der Enterprise Service Cloud derzeit vier IaaS-Produkte (Infrastructure-as-a-Service), nämlich Virtual Server, Firewall, Netzwerk und Load Balancer.



Christian Mugg präsentiert die Enterprise Service Cloud © Jens Stark / NMGZ Christian Mugg präsentiert die Enterprise Service Cloud © Jens Stark / NMGZ

Damit stehe eine Drehscheibe parat, mit der Swisscomkunden die eigene IT-Landschaft mit Cloud-Angeboten verbinden können. «Diese haben viel in ihre eigene IT-Landschaft investiert und wollen diese weiter nutzen», meint Mugg. Gleichwohl wolle man die Kunden bei der «Cloudifizierung» der eigenen IT begleiten können. Diesbezüglich lanciert Swisscom mit der Dienstleistung «Journey to the Cloud» ein spezielles Angebot, bei dem Berater Unternehmen vor Ort begleiten, sei es für eine Neueinführung, Migration oder eine Integration in hybride Umgebungen.

