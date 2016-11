Internet der Dinge: SAP-Guru Nils Herzberg - diese IoT-Cases bringen konkreten Mehrwert

Nils Herzberg: Wir verstehen auch die Betriebswirtschaft und wissen, was unseren Kunden einen Nutzen bringt (Foto: SAP). Nils Herzberg: Wir verstehen auch die Betriebswirtschaft und wissen, was unseren Kunden einen Nutzen bringt (Foto: SAP). Nils Herzberg ist der IoT-Guru der SAP. Vor SAP war er für Capgemini und für The Boston Consulting Group tätig. SAP entwickelt zusammen mit seinen Kunden Anwendungsprojekte für das industrielle Internet der Dinge. Mit CW sprach Herzberg über IoT-Cases, die heute schon funktionieren und die morgen vielleicht den Markt entscheidend prägen.

Herr Herzberg, SAP hat auf der TechEd in Barcelona einige neue IoT-Cloud-Services vorgestellt, zum Beispiel Connected Vehicles, Connected Logistics, Connected Assets und Connected Retail. Aber Konkurrenzanbieter wie Microsoft oder IBM offerieren mehr. Realisiert SAP das IoT mit angezogener Handbremse?

Herzberg: Unsere IoT-Dienste sind aus Projekten zusammen mit Kunden entstanden. In ihnen steckt viel Kundenfeedback. Unsere Vision vom Internet der Dinge besteht darin, den IoT-Service vom Internet-Ding über die Plattform bis zum Backend ohne Medienbruch hinzubekommen. Wir sehen das IoT als ein End-to-end-Szenario und verstehen als ERP-Anbieter auch die Betriebswirtschaft. Deshalb wissen wir, was Kunden brauchen und was ihnen einen Mehrwert bringt. Unsere Konkurrenz – wer immer das sei – geht mehr als Techniker an das Thema heran.

Unser Kunde Kaeser Kompressoren hat per IoT und Sensoren die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) eingeführt. Dort können Sie sehen, welche Services heute schon gut funktionieren und welche heute noch nicht gebraucht werden.

Der Earth Observation Analysis Service, den SAP zusammen mit der europäischen Weltraumagentur ESA betreibt, ist für (Rück-)Versicherer wie die Swiss Re interessant. Anhand von Satellitenfotos und Zeitreihenanalytik prognostizieren Sie, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit demnächst ein Waldbrand ausbricht oder wo sich ein Tornado zusammenbraut. Aber die versicherten Shopping Malls, die im Weg liegen, können Sie ja nicht versetzen.

Herzberg: An vorderster Front stehen die Versicherer in der Pflicht. Sie müssen eventuelle Schadensersatzforderungen bedienen, und die Rückversicherer versuchen, ihre Risiken besser zu verstehen. Sie können sicher sein, dass Versicherer ihre Risiken tagtäglich beobachten. Ein Versicherer und ein Rückversicherer könnte Rabatte für Kunden vergeben, die ein aktives Risikomanagement betreiben. Also für Kunden, die versuchen, ihr Risiko zu verstehen, einzugrenzen und die versuchen, den Schaden zu minimieren.

Natürlich können Sie die Shopping Mall dem Wirbelsturm nicht aus dem Weg nehmen. Aber Sie können zum Beispiel sicherstellen, dass sich keine Leute mehr darin aufhalten. Welche Risiken hat ein Rückversicherer im Portfolio? Leben, Gebäude und Netzwerk-/Transportschäden, also auch der Ausfall grosser Internetnetze. Betreibt ein Netzwerkbetreiber ein aktives Risikomanagement, um Schäden einzugrenzen, dann verringert sich für ihn die zu zahlende Versicherungsprämie.

«In Tianjin nahe Peking explodierte eine Lagerhalle. Die Versicherer wussten nichts vom Bündelrisiko, wie viele Container ihrer Kunden dort lagerten»

Im Sommer 2015 ist im chinesischen Hafen von Tianjin nahe Peking eine Lagerhalle mit Chemikalien explodiert. Die Explosion soll eine Energie von 21 Tonnen TNT freigesetzt haben. Da waren die Rückversicherer aber auch überrascht, weil Sie das sogenannte Bündelrisiko nicht ausreichend bedacht hatten. Die wussten gar nicht, wie viele Container, die sie versichert hatten, in diesem Hafen lagerten.

Nähste Seite: So sieht die Stadt der Zukunft aus