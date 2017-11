Digital Health: Die Wahrscheinlichkeit eines Daten-GAU ist gross

Digital Health ist ein weltweit rasant wachsender Markt, in den auch branchenfremde Unternehmen investieren. In der Schweiz wurde auch mit der Einführung des Gesetzes zum elektronischen Patientendossier (EPDG) im vergangenen Jahr ein wichtiger Grundstein gelegt. Für das ZHAW-Institut für Gesundheitsökonomie (WIG) Grund genug, um relevante Entwicklungen zu identifizieren, kritisch zu hinterfragen und einen Blick in die Zukunft zu wagen.



Kommt es bald zur Digital-Health-Flatline? © zhaw Kommt es bald zur Digital-Health-Flatline? © zhaw

Weder totale Revolution noch Hype

Für die soeben erschienene Studie «Digital Health – Die Zukunft des Schweizer Gesundheitswesens» analysierten die Forschenden des WIG die mediale Be-richterstattung von 2012 bis 2016 und befragten rund 25 Experten. Dabei zeigt sich: Digital Health ist weder eine totale Revolution noch ein kurzfristiger Hype.

Die Studie benennt die vier folgenden Trends: das Elektronische Patientendossier (EPD), Wearables (z.B. Fitness-Tracker oder Smartwatches), die Telemedizin und digitale Fitnessangebote. Die Trendanalyse lässt erwarten, dass sich das EPD durchsetzen wird und in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnt. Die meisten Experten sind der Meinung, dass damit sowohl die Kosten gesenkt werden als auch die Qualität in der Versorgung erhöht wird.

Zudem sind sich die befragten Experten einig: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweizer Start-up-Szene im Bereich Digital Health zum europäischen Silicon Valley wird, ist gering. Hingegen halten sie es für sehr wahrscheinlich, dass Krankenversicherer in zehn Jahren im Bereich der Zusatzversicherung umfangreiche Ermässigungen für die Freigabe von digitalen Gesundheitsdaten gewähren. Ebenfalls als realistisch sehen die Experten einen Daten-GAU in den Systemen des Schweizer Gesundheitswesens in den nächsten zehn Jahren. Der Handlungsbedarf im Bereich der Datensicherheit wird im Bericht ebenfalls behandelt.

Nächste Seite: Ordnungsmodell gegen den Begriffswirrwarr