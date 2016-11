Den Grossandrang umgehen: Google bietet neu Live-Updates zu Besucherzahlen

Die «Beliebte Zeiten»-Funktion von Google, lanciert vor einem Jahr, zeigt für Shops, Restaurants, Museen und andere Orte per Balkendiagramm an, um welche Uhrzeit die Lokale typischerweise wie stark frequentiert sind. Die Funktion ist hilfreich für die persönliche Terminplanung der Nutzer - etwa, dass es sich vielleicht lohnen könnte, ein besonders beliebtes Museum früh am Morgen zu besuchen.