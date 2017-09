swissICT Salärstudie: Gute Löhne für Schweizer Informatiker

ICT-Fachkräfte sind in der Schweiz sehr gefragt. Dies zeigt sich bei den Löhnen. 123'000 Franken verdient ein ICT-Spezialist im Durchschnitt. Berufliche Neueinsteiger können mit rund 110'000 Franken rechnen, wie swissICT mitteilt. Der Branchenverband beruft sich hierfür auf seine jährliche Salärstudie.



Thomas Flatt, Präsident, swissICT © Swiss ICT Thomas Flatt, Präsident, swissICT © Swiss ICT

«Die Salärumfrage verschafft sämtlichen Stakeholdern der ICT-Branche – zum Beispiel Mitarbeitenden, Stellensuchenden, Firmen und Personalverantwortlichen – eine hohe Transparenz und leistet wertvolle Dienste bei der Festlegung des eigenen Salärsystems, bei der Budgetierung sowie bei Lohnverhandlungen», sagt Thomas Flatt, Präsident von swissICT.

Regionale Unterschiede

Bei den am stärksten nachgefragten Berufsbildern wie Applikationsentwickler, ICT-System Ingenieur und IT-Projektleiter zeige sich der konkrete Nutzen als Benchmark für Arbeitgeber und -nehmer am besten. Nicht jeder IT-Spezialist verdient gleich viel wie seine Kollegen. So erhält etwa ein Senior Projektleiter im Jahr in der Schweiz zwischen 120’000 und 140‘000 Franken.

Bei einem Senior Applikationsentwickler beträgt die Differenz von den höchsten zu den tiefsten Löhnen durchschnittlich 17’000 Franken, schreibt der Verband. Lohnunterschiede gibt es auch je nach Region. Für einen Senior-Spezialisten für IT-Security im Raum Zürich beträgt der Median-Lohn 130'000 Franken, in Bern 137'786 Franken und in der Westschweiz 129'818 Franken.

Finanzdienstleister sind grösste Arbeitgeber

Bei den Branchen, die Informatiker anstellen, liegen laut Verband die Finanzdienstleister, die Versicherungsbranche und die öffentliche Verwaltung bei den Projektleitern vorne. Gleiches gelte für Applikationsentwickler. In Bern sind Behörden wichtige Arbeitgeber für Informatiker, in Zürich Finanz- und Informatik-Dienstleister.

