Steg liefert innert 3 Stunden

Vor einiger Zeit verkündete Steg Electronics seine Zusammenarbeit mit dem Lieferdienst Pizzablitz. Dieser fungierte fortan auch als Überbringer von Geräten, die der Kunde bei Steg bestellt hatte. Aufgrund der langen Öffnungszeiten des Lieferdienstes führte Steg später auch das Same-Day-Delivery ein – also die Auslieferung eines gewünschten Produkts am selben Tag, an dem es bestellt wurde.

Nun geht das Unternehmen einen Schritt weiter und liefert die Bestellung innert nur 3 Stunden. Auch dieses Angebot kommt mit Pizzablitz zustande. In 16 Regionen der Schweiz können nun Produkte bestellt werden – und diese werden innerhalb der entsprechenden Zeitfenster geliefert.

Erfolgt die Bestellung vor 11 Uhr vormittags, kommt die Lieferung spätestens um 14 Uhr, erfolgt sie vor 14 Uhr, kommt sie um 17 Uhr. Um abends vor 21 Uhr noch eine Lieferung zu erhalten, muss vor 18 Uhr bestellt werden. Für diesen Service wird eine Lieferpauschale von Fr. 9.50 fällig.

Ob Ihre Region auch in die Express-Lieferzone gehört, können Sie hier herausfinden.