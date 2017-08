Samsung-Erbe legt Berufung gegen Hafturteil ein

Nach seiner Verurteilung zu einer fünfjährigen Haftstrafe hat der Erbe des südkoreanischen Samsung-Imperiums, Lee Jae-Yong, Berufung eingelegt. Sein Anwalt legte am Montag Widerspruch ein, wie das zentrale Bezirksgericht in Seoul auf seiner Website mitteilte. Auch die Staatsanwaltschaft hatte angekündigt, in Berufung zu gehen. Sie hatte zwölf Jahre Haft für den Grossunternehmer gefordert. Nach koreanischem Recht kann ein Angeklagter vier Monate in Haft bleiben, während der Antrag geprüft wird. Das Berufungsgericht dürfte daher bis Januar 2018 ein Urteil fällen.

Der 49-jährige Lee war am Freitag unter anderem wegen Bestechung, Unterschlagung von Gesellschaftsvermögen und Meineids schuldig gesprochen worden. Das Verfahren gegen Lee steht in Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um Südkoreas frühere Präsidentin Park Geun-Hye. Lee wurde wegen Korruption zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt.

Nach Ansicht des Gerichts hat der Enkel des Firmengründers versucht, sich mit Schmiergeldzahlungen die politische Unterstützung der früheren Präsidentin Park Geun-Hye zu sichern. Das Gericht stellte fest, dass Lee Schmiergeld in Millionenhöhe gezahlt habe, um die Zustimmung der Regierung zu einer wichtigen Fusion innerhalb der Samsung-Gruppe zu bekommen. Damit sollte die Kontrolle der Familie über den Mischkonzern gesichert werden. Ausserdem wurde Lee wegen Veruntreuung, Meineids und wegen Versteckens von Vermögen im Ausland verurteilt. Lee bestritt vor Gericht jegliches Fehlverhalten.

Das Urteil könnte die Rolle der grossen Unternehmer-Dynastien in Südkoreas Gesellschaft neu bestimmen. Lee Jae-Yong ist der einzige Sohn von Samsung-Chef Lee Kun-Hee. Seit dessen Herzinfarkt 2014 nahm Lee Jae-Yong die wichtigsten Führungsaufgaben im Unternehmen wahr. Der Mischkonzern Samsung Electronics, unter anderem grösster Smartphone-Hersteller der Welt, ist für einen Fünftel der südkoreanischen Wirtschaftsleistung verantwortlich.