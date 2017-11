Roboter steht Rückwärtssalto

Experten von Boston Dynamics haben zusammen mit Ex-Kollegen des Massachusetts Institute of Technology ihrem Roboter «Atlas» einen Rückwärtssalto beigebracht. Die Maschine kann sich in der Luft um 180 Grad drehen und höhere Hindernisse überspringen als ihre Vorgänger. Ganz am Ende des Videos wird jedoch ersichtlich, dass auch der Roboter mehrere Anläufe brauchte, bis ihm das Kunststück gelang.

Immer die korrekte Balance halten

Die aussergewöhnlichen Fähigkeiten von Atlas sind nicht unbedingt direkt nutzbar. Die Technologie, die dahinter steht, schon. Es geht bei allen humanoiden oder tierähnlichen Robotern darum, die Balance in jeder Situation zu bewahren. In den Beinen stecken jede Menge Sensoren, die jede Bewegung von Atlas überwachen, sodass die Stellmotoren eingreifen können, wenn ein Ungleichgewicht droht.

Der Roboter orientiert sich mit «Lidar», einem speziellen Lasersystem, und mit Sensoren, die dreidimensional «sehen» können. So kann er Hindernisse, die zu hoch für ihn sind, leicht umgehen. Über kleinere hüpft er einfach drüber. Er stapft auch durch tiefen Schnee und ist feinmotorisch so ausgelegt, dass er Türen öffnen kann. Auch verfügt er über die Fähigkeit, schwere Kisten zu stapeln. Gleichzeitig steht so fest auf seinen Beinen, dass ihn selbst Schubser mit einem Hockeyschläger nicht aus der Balance bringen können.

(pressetext.com)