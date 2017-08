Post testet mit Jelmoli Lieferroboter

Vor rund einem Jahr führte die Post im Kanton Bern erste Testfahrten mit ihren Lieferrobotern durch. Nun hat in Zürich die zweite Testphase mit den selbstfahrenden Lieferanten begonnen. Dabei arbeitet die Post mit dem Warenhaus Jelmoli zusammen. Wer im Online-Shop von Jelmoli Waren bestellt, kann sich diese während den nächsten Wochen von einem Lieferroboter liefern lassen. Eine entsprechende Lieferoption stehe nun beim Check-out-Prozess bereit, wie die Post in einer Medienmitteilung schreibt.



Der automatische Lieferdienst liefert nun Pakete für Jelmoli aus © pd Der automatische Lieferdienst liefert nun Pakete für Jelmoli aus © pd

Der Liefer-Service beschränkt sich allerdings lediglich auf die Gebiete der Zürcher Innenstadt. Denn die Roboter haben eine maximale Reichweite von rund sechs Kilometern. Dafür kann die Bestellung gemäss Angaben der Post auch an die Parkbank am See oder direkt ins Büro geliefert werden. Kurz vor Ankunft der Lieferung erhalten Kunden dann per SMS einen Link, mit dem sich das Transportfach öffnen lässt.

Ganz selbstständig sind die Lieferroboter jedoch noch nicht unterwegs. Bei jeder Fahrt werden die Gehilfen von geschultem Fachpersonal begleitet und überwacht.

