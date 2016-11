Nur ein Drittel nutzt Smartphone für Online-Shopping

Online-Shopping ist auf dem Vormarsch, auch in der Schweiz. Am liebsten werden Kleider, Schuhe und Elektronikartikel nach wie vor per Laptop oder Desktop bestellt. Das könnte sich bald ändern.



Obwohl Smartphones in der Schweiz mittlerweile enorm verbreitet sind, nutzen sie lediglich ein Drittel aller Web-Shopper für Internetkäufe. Fast 90 Prozent gaben bei einer Befragung des Internetvergleichsdienstes Comparis dagegen an, ihre Käufe auf einem Laptop oder Desktop abzuwickeln.

Grosses Potential

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam unlängst eine Auswertung des Branchenverbands NetComm Suisse. Nur jeder Fünfte gab an, häufig Waren per Smartphone zu bestellen. Als Hemmschuhe werden insbesondere die kleinen Abbildungen, eine fehlende Mobiloptimierung und Sicherheitsbedenken genannt.

