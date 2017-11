Jeder zweite Schweizer kauft im Internet ein

Der Anteil der Online-Einkäufe der Schweizer steigt ständig Der Anteil der Online-Einkäufe der Schweizer steigt ständig

Der Anteil der Schweizerinnen und Schweizer, die online einkaufen, ist von 44 Prozent im Vorjahr auf 49 Prozent 2017 weiter gestiegen. Die beliebtesten Online-Portale im Ausland befinden sich in Deutschland und in China.

Rund 80 Prozent der Online-Käufer in der Schweiz bestellen ihre Ware auch im Ausland, wie der Paket- und Expressdienstleister DPD Schweiz am Montag bekannt gab. Als Grund für die Auslandbestellungen gaben die Kunden bessere Preise (62 Prozent) und lokal nicht erhältliche Produkte (57 Prozent) an, wie eine europaweite Umfrage von DPD ergab, die in der Schweiz 1009 Teilnehmer zählte.

Obwohl die Online-Einkäufe zunehmen, liege die Schweiz mit 49 Prozent Onlinekäufern noch unter dem europäischen Durchschnitt von 54 Prozent. Am häufigsten über das Internet gekauft werden Modestücke (51 Prozent), Bücher (38 Prozent) sowie Schuhe (37 Prozent).