Interimsleiter von Doodle übernimmt langfristig

Doodle hat Gabriele Ottino als neuen Managing Director bekanntgegeben. Ottino, der das Unternehmen seit letztem Jahr ad interim leitet, übernimmt nun also auch langfristig. Er ist zuständig für die Teams in Zürich, Berlin sowie für ein Entwickler-Team rund um den Chatbot «Meekan» in Tel-Aviv.



Wie Doodle in einer Medienmitteilung schreibt, soll unter der Leitung von Gabriele Ottino das Premium-Angebot von Doodle ausgebaut und das Entwicklerteam verstärkt werden.

Der Wechsel von Gabriele Ottino fand innerhalb der Mediengruppe Tamedia statt. Zuvor war Ottino bei Tamedia als Head of Digital Strategy engagiert.