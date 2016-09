Informatik an der ETH neu zweitbeliebtester Studiengang

Gratis-Exemplar "Swiss Leader" sichern Sie wollen Ihren ICT-Anbietern die Meinung sagen? Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und bewerten Sie sie im Rahmen unserer Swiss IT Zufriedenheitsstudie. Zur Swiss IT Zufriedenheitsstudie 2016

Noch nie haben so viele Studierende die ETH Zürich besucht wie ab dem neuen Semester: Die Zahl der Studierenden steigt auf rund 20'000, ein neuer Rekord. Davon haben sich rund 3300 für ein Masterstudium beworben - ebenfalls ein neuer Rekord. 2843 Studierende beginnen am Montag an der ETH Zürich einen Bachelorstudiengang. Die Zahl der Studienanfänger an der ETH Zürich liege auf gleichem Niveau wie 2015, teilte die Hochschule am Donnerstag mit.

Der Frauenanteil ist um knapp ein Prozent auf 33,7 Prozent der Studierenden gestiegen. Der beliebteste Studiengang bleiben die Maschineningenieurwissenschaften. Neu liegt die Informatik auf Rang zwei.