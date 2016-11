Globales ICT-Ranking: Schweiz auf Platz 4

Die Schweiz gehört bei der Nutzung und dem Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien weiterhin zu den besten Ländern der Welt. Auf der jährlich erstellten Rangliste der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) ist die Schweiz auf den vierten Platz vorgerückt.



Die Spitzenplätze im Ranking für die Entwicklung bei den Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) belegen erneut Südkorea, Island und Dänemark.

Der am Dienstag in Genf publizierte «ICT Development Index» (IDI) berücksichtigt den Zugang zu Technologien, deren Nutzung sowie der Bildung als Indikator für die ICT-Kompetenzen. Gut 47 Prozent der weltweiten Bevölkerung sind gemäss Mitteilung mit dem Internet verbunden. Um mehr Menschen den Zugang zum Internet zu ermöglichen, müssten die globalen sozio-ökonomischen Ungleichheiten reduziert werden, sagte der Generalsekretär Houlin Zhao.

Vor allem die Kosten für einen privaten Breitband-Internetanschluss stellen ein grosses Hindernis dar. Diese seien zwar im weltweiten Durchschnitt deutlich gesunken, doch in vielen armen Ländern bleibe der Internetanschluss "eindeutig unbezahlbar".

Eine Lösung könnte das günstigere mobile Internet sein. Hier sei das Problem allerdings, dass die entsprechenden Geräte - also etwa Smartphones - für viele Menschen zu teuer sein, erklärte die ITU. Zwar gibt es weltweit in etwa so viele Mobilfunkverträge wie Menschen. Doch in manchen Regionen besitzen oder benutzen bis zu 40 Prozent der Bevölkerung kein Smartphone.